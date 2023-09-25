الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

فيتوريا
فيتوريا

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني استعداداته لخوض فترة التوقف الدولي المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في الفترة بين يومي 9 و17.

وجاءت قائمة المحترفين المستدعين لمعسكر المنتخب الوطني على النحو الآتي: "محمد صلاح، ليفربول، محمد النني، أرسنال، محمود حسن تريزيجيه، طرابزون سبور، طارق حامد، ضمك، أحمد حسن كوكا، بيندك سبور، مصطفى محمد، نانت، عمر مرموش، أينتراخت فرانكفورت، حمدي فتحي، الوكرة، محمد شريف، الخليج، سام مرسي، إبسويتش تاون، أحمد حمدي، مونتريال".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الزامبي يوم 12 أكتوبر، ثم يواجه منتخب الجزائر يوم 16 في مباراتين وديتين ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

تقسيم المنتخبات الإفريقية 

وقسمت المنتخبات الإفريقية المشاركة في التصفيات على 9 مجموعات يتأهل منها مباشرة أصحاب المراكز الأولى فيما يخوض أفضل منتخب حصل على المركز الثاني تصفيات الملحق العالمي على المقعد العاشر في المونديال المقبل.

من جانبه، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراتى منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومى 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد ، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.

روي فيتوريا للمنتخب الوطني قائمة معسكر منتخب مصر مباراة مصر والجزائر محمد صلاح

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