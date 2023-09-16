السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يكشف أسباب خسارة مصر من تونس.. ويطلب حل أزمات المنتخب

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كشف لمجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن الخسارة التي تلقاها منتخب مصر من تونس بثلاثية في المباراة الودية خلال الأجندة الدولية الأخيرة، كانت بسبب النقص العددي لصفوف المنتخب سواء من إصابات ضربت عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين كانت آخرهم محمود تريزيجيه نجم المنتخب أو بسبب إعفاء لاعبي الأهلي من هذه المباراة لارتباطهم بمباراة اتحاد العاصمة في مباراة السوبر الإفريقي.

وأكد روي فيتوريا للمجلس أنه لن يسمح بترك أي لاعب وخروجه من أي معسكر في الفترة المقبلة، مهما كانت العواقب وأن اتحاد الكرة هو المنوط بحل مثل هذه الأزمات لتوفير كل سبل الراحة للمنتخب.

كما أكد المدير الفني البرتغالي، أن عدم الاستجابة لطلبه بانطلاق الدوري الجديد قبل مباراتي إثيوبيا وتونس أثر بشكل سلبي على أداء اللاعبين في المباراتين لعدم تجهيزهم فنيًا وبدنيًا. 

   

مؤتمر صحفى لبيريرا غدًا للحديث عن مشاكل الحكام

ويعقد البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن كل ما يخص التحكيم في الموسم الجديد والحديث عن التصنفيات التي وضعها للحكام والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادا للموسم الجديد. 

وأثار بيريرا أزمة كبيرة للحكام، بسبب التصنيف الذي وضعه ويتم من خلاله تصنيفه الحكام إلى درجات حكام للدوري الممتاز وحكام للدرجة الثانية وإحكام لدرجات الأدنى.

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