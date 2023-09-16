أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي.

ويقود نجمنا المصري محمد صلاح هجوم الريدز في لقاء اليوم ويجاوره كل من البرتغالي دييجو جوتا والهولندي كودي جاكبو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من داروين نونيز، لويس دياز والوافد الجديد جرافنبيرج في أول ظهور له.

ويعوض جو جوميز زميله أرنولد المصاب في مركز الظهير الأيمن بينما يبدأ الشاب كونساه في الدفاع بجوار جويل ماتيب.

تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا وجاكبو يقودون الهجوم أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز، كونساه، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: جونز، أليستر، سوبوسلاي

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، صلاح

🔴 #WOLLIV TEAM NEWS IS IN!



Here’s how we line up at Molineux this afternoon: — Liverpool FC (@LFC) September 16, 2023

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "مولينيو".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN Sports HD 1 English



