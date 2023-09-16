تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا وجاكبو يقودون الهجوم أمام وولفرهامبتون
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي.
ويقود نجمنا المصري محمد صلاح هجوم الريدز في لقاء اليوم ويجاوره كل من البرتغالي دييجو جوتا والهولندي كودي جاكبو.
ويجلس على دكة البدلاء كل من داروين نونيز، لويس دياز والوافد الجديد جرافنبيرج في أول ظهور له.
ويعوض جو جوميز زميله أرنولد المصاب في مركز الظهير الأيمن بينما يبدأ الشاب كونساه في الدفاع بجوار جويل ماتيب.
تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا وجاكبو يقودون الهجوم أمام وولفرهامبتون
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: جوميز، كونساه، ماتيب، روبرتسون
خط الوسط: جونز، أليستر، سوبوسلاي
خط الهجوم: جوتا، جاكبو، صلاح
موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "مولينيو".
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
ستُذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN Sports HD 1 English