السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا وجاكبو يقودون الهجوم أمام وولفرهامبتون

صلاح
صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي.

 

ويقود نجمنا المصري محمد صلاح هجوم الريدز في لقاء اليوم ويجاوره كل من البرتغالي دييجو جوتا والهولندي كودي جاكبو.

 

ويجلس على دكة البدلاء كل من داروين نونيز، لويس دياز والوافد الجديد جرافنبيرج في أول ظهور له.

 

ويعوض جو جوميز زميله أرنولد المصاب في مركز الظهير الأيمن بينما يبدأ الشاب كونساه في الدفاع بجوار جويل ماتيب.

 

تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا وجاكبو يقودون الهجوم أمام وولفرهامبتون

 

حراسة المرمى: أليسون

 

خط الدفاع: جوميز، كونساه، ماتيب، روبرتسون

 

خط الوسط: جونز، أليستر، سوبوسلاي

 

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، صلاح

 

 

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "مولينيو".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1  وقناة beIN Sports HD 1 English


 

 

 

كلوب وولفرهامبتون ليفربول تشكيل ليفربول الدورى الانجليزى محمد صلاح

مواد متعلقة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

ضمنهم بوكايو ساكا.. 4 بدائل لخلافة محمد صلاح فى ليفربول

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

الرئيس السيسي يعزى أهالى بنى سويف فى ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

الرئيس السيسى يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارة منزلها فى "سدس الأمراء"

أهالى ضحايا إعصار "دانيال" ببنى سويف: تعزية الرئيس السيسى أثلجت صدرونا

أحلام زينب.. مريضة بشلل الأطفال وتطلب المساعدة في جهازها: "عايزة ونس وأولاد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات