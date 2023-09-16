السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

- ستكون مباراة اليوم رقم 14 التي يخوضها محمد صلاح أمام وولفرهامبتون في جميع المسابقات، وجميعها بقميص ليفربول.

- وخاض محمد صلاح 13 مواجهة أمام وولفرهامبتون، بواقع 10 مباريات في الدوري الإنجليزي وثلاث مواجهات في كأس الاتحاد الإنجليزي.

- ونجح صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 10 انتصارات أمام وولفرهامبتون وتعادل وحيد، بينما تلقى هزيمتين.

- خلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 5 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

- وكان آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي 2022/ 2023، قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، حيث سجل محمد صلاح هدفًا.

txt

مفاجأة بشأن مشاركة ميسي بمباراة انتر ميامي المقبلة

txt

رونالدو يُقرر مقاضاة يوفنتوس بسبب مستحقاته المتأخرة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

- يأمل محمد صلاح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة على الأقل، ليصبح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، ويفض شراكته مع الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق.

ويتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف، برصيد 61 أسيست منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول، متساويًا مع رياض محرز.

- يرغب محمد صلاح في هز شباك وولفرهامبتون على أرض الخصم.

وكان آخر مرة سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى وولفرهامبتون على ملعب "مولينيو"، في موسم 2018، وتحديدًا يوم 21 سبتمبر، والتي شهدت تسجيل صلاح هدفًا وصنع آخر.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويوجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف كل من توتنهام هوتسبير، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 12 نقطة.

بينما يوجد فريق وولفرهامبتون، حاليًا، في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض أربع جولات في الموسم الجاري 2023/ 2024.

محمد صلاح وولفرهامبتون الدورى الانجليزى ليفربول البريميرليج صلاح

مواد متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مفاجأة بشأن مشاركة ميسي بمباراة انتر ميامي المقبلة

مَن هو اللاعب سراج الدعيسى ضحية إعصار دانيال فى ليبيا؟

ليفربول يدرس التعاقد مع مبابى وفينيسيوس لخلافة محمد صلاح

الشوالى معلقًا على مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى

الأهلى VS اتحاد العاصمة.. القيمة السوقية لطرفى السوبر الإفريقى

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات