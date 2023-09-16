رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

- ستكون مباراة اليوم رقم 14 التي يخوضها محمد صلاح أمام وولفرهامبتون في جميع المسابقات، وجميعها بقميص ليفربول.

- وخاض محمد صلاح 13 مواجهة أمام وولفرهامبتون، بواقع 10 مباريات في الدوري الإنجليزي وثلاث مواجهات في كأس الاتحاد الإنجليزي.

- ونجح صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 10 انتصارات أمام وولفرهامبتون وتعادل وحيد، بينما تلقى هزيمتين.

- خلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 5 أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

- وكان آخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي 2022/ 2023، قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، حيث سجل محمد صلاح هدفًا.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

- يأمل محمد صلاح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة على الأقل، ليصبح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، ويفض شراكته مع الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق.

ويتصدر محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف، برصيد 61 أسيست منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول، متساويًا مع رياض محرز.

- يرغب محمد صلاح في هز شباك وولفرهامبتون على أرض الخصم.

وكان آخر مرة سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى وولفرهامبتون على ملعب "مولينيو"، في موسم 2018، وتحديدًا يوم 21 سبتمبر، والتي شهدت تسجيل صلاح هدفًا وصنع آخر.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويوجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف كل من توتنهام هوتسبير، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 12 نقطة.

بينما يوجد فريق وولفرهامبتون، حاليًا، في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض أربع جولات في الموسم الجاري 2023/ 2024.