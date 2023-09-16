السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يُقرر مقاضاة يوفنتوس بسبب مستحقاته المتأخرة

رونالدو
رونالدو

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، سيقاضي فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، في تقرير، إن كريستيانو رونالدو يقرر مقاضاة يوفنتوس للحصول على مستحقات بقيمة 19.9 مليون يورو لم تدفع له بعد.

وتورط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قضية فساد اتهم بها فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو كان رحل عن السيدة العجوز في صيف 2021 بعد ثلاثة مواسم قضاها مع النادي الإيطالي، وعاد لمانشستر يونايتد.

وكانت تقارير إيطالية أشارت منذ أشهر، إلى أن هناك وثيقة بأحقية رونالدو 19 مليون يورو لم يحصل عليها حتى الآن، ومُوقع عليها من فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، ولم يوقع عليها رونالدو.

وفي أكتوبر الماضي وُجدت وثيقة سرية موقعة من قبل كريتسيانو رونالدو وإدارة يوفنتوس عن وعد النادي مهاجمه السابق بـ20 مليون يورو، على الرغم من الإعلان عن تعديلات في الرواتب خلال جائحة كورونا بحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ويعاني اليوفي من مشاكل إدارية في النادي منذ الموسم الماضي، بعد خصم العديد من النقاط بجانب التحقيقا المستمرة في قضايا فساد.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر يوفنتوس يوفنتوس الايطالى

مواد متعلقة

منهم رونالدو وميسى.. مشاهير ينعون أهالى ضحايا زلزال المغرب

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى غرب أسيا عن شهر أغسطس 2023

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات