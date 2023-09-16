رونالدو يُقرر مقاضاة يوفنتوس بسبب مستحقاته المتأخرة

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، سيقاضي فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، في تقرير، إن كريستيانو رونالدو يقرر مقاضاة يوفنتوس للحصول على مستحقات بقيمة 19.9 مليون يورو لم تدفع له بعد.

وتورط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قضية فساد اتهم بها فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

رونالدو كان رحل عن السيدة العجوز في صيف 2021 بعد ثلاثة مواسم قضاها مع النادي الإيطالي، وعاد لمانشستر يونايتد.

وكانت تقارير إيطالية أشارت منذ أشهر، إلى أن هناك وثيقة بأحقية رونالدو 19 مليون يورو لم يحصل عليها حتى الآن، ومُوقع عليها من فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، ولم يوقع عليها رونالدو.

وفي أكتوبر الماضي وُجدت وثيقة سرية موقعة من قبل كريتسيانو رونالدو وإدارة يوفنتوس عن وعد النادي مهاجمه السابق بـ20 مليون يورو، على الرغم من الإعلان عن تعديلات في الرواتب خلال جائحة كورونا بحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ويعاني اليوفي من مشاكل إدارية في النادي منذ الموسم الماضي، بعد خصم العديد من النقاط بجانب التحقيقا المستمرة في قضايا فساد.