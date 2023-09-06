الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى غرب أسيا عن شهر أغسطس 2023

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أغسطس 2023.

وتوج رونالدو بالجائزة بعد الأداء المميز الذي قدمه النجم البرتغالي مع فريق النصر السعودي على مدار الشهر المنقضي.

وتمكن رونالدو من تسجيل 6 أهداف بعد 5 جولات خاضها الفريق السعودي، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين (روشن) موسم 2023/2024.

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رونالدو يحصد 43% من إجمالي الأصوات

تصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الاستفتاء الذي تم طرحه من قبل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، والذي انتهى مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر.

وحصد رونالدو مليونًا و497 ألفًا و961 صوتًا بنسبة 43% من إجمالي الأصوات متفوقًا على الأردني أنس العوضات الذي جاء في المركز الثاني.

وحصل أنس العوضات على مليون و410 آلاف و104 أصوات بنسبة 41% من إجمالي الأصوات.

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رونالدو يتألق مع النصر في شهر أغسطس

فرض رونالدو تألقه مع النصر خلال شهر أغسطس، وأسهم بشكل قوي في عودة الفريق في دوري أبطال أسيا والتأهل إلى دوري المجموعات.

كما استعاد الفريق تألقه في بطولة الدوري بعد السقوط في أول جولتين أمام الاتفاق والتعاون.

وحقق النصر 3 انتصارات متتالية ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

وسجل رونالدو "هاتريك" في شباك الفتح السعودي ليساهم في انتصار النصر بخماسية في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

كما سجل هدفين في انتصار النصر على الشباب برباعية، قبل أن يسجل هدفًا ويصنع آخر في انتصار النصر على الحزم بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

وبفضل هذا الأداء، حصد اللاعب جائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس من الدوري السعودي.

ويستهل النصر منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اسيا في سبتمبر الجاري، حيث يأتي في النصر في المجموعة الخامسة التي تضم بيرسبوليس الإيراني والدخيل القكري واستكلول الطاجيكستاني.

أخبار كريستيانو رونالدو النصر السعودي أفضل لاعب في غرب أسيا أنس العوضات الدوري السعودي 2023

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