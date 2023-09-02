السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الحزم في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويدخل النصر مباراة اليوم، وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بينما يأتي الحزم في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ويشهد تشكيل النصر السعودي، تواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني في هجوم الفريق اليوم.

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تشكيل النصر لمواجهة الحزم

جاء تشكيل النصر لمواجهة الحزم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - جيسلان كونان - إيمريك لابورت - محمد الفتيل

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيليو بروزوفيتش - عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

تشكيل الحزم لمباراة النصر

أعلن أنطونيو فيليب دي سوزا، المدير الفني لفريق الحزم تشكيل الفريق الذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: فرحان العازمي - عبد الرحمن الدخيل - برونو فيانا - راضي العتيبي

خط الوسط: يوسف الشمري - بن حسان تراوري - باسل السيالي - فينيسيوس جويس

خط الهجوم: توزي - محمد باداموسي

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النصر يستعيد الثقة

واستعاد النصر السعودي الثقة بعد سحق فريق الفتح بخماسية نظيفة قبل أن ينتصر في الجولة الماضية على الشباب بأربعة أهداف دون رد.

وكان النصر قد استهل بطولة الدوري، بالخسارة أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف ثم السقوط أمام التعاون بهدفين دون رد.

ويأمل النصر في الفوز على الحزم اليوم من أجل استمرار التقدم في جدول الترتيب، ومزاحمة الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة والتعاون.

كريستيانو رونالدو ساديو مانى الدوري السعودي 2023 النصر الحزم

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