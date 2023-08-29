بقيادة رونالدو.. النصر يكتسح الشباب برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق النصر انتصارًا كاسحًا على ضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي"، موسم 2023/2024.

فريق النصر سيطر على أحداث الشوط الأول بشكل شبه كامل، حتى استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، تحصل عليها زميله سلطان الغنام.

وسجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 19، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ ضده.

وتحصل كريستيانو على ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعد دفعه من قبل كويلار لاعب الشباب، ليتولى مهمة تنفيذها بنجاح، معلنًا عن ثاني أهدافه وفريقه.

وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لـ “العالمي”، في الدقيقة 41، من متابعة لتمريرة رونالدو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية.

وفي الدقيقة 63، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء، ليتولى عبدالرحمن غريب تنفيذها بعدما ترك رونالدو الكرة له، لكنه سدد الكرة في القائم الأيسر.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إيفر بانيجا قائد الشباب في الدقيقة 79، لتدخله العنيف على سلطان الغنام.

وتمكن الغنام من تسجيل رابع أهداف النصر في الدقيقة 80 من متابعة لتسديدة رونالدو، مختتمًا مهرجان الأهداف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر لـ 6 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

أما عن تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي، فيشهد قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لخط الهجوم، بمساعدة السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو