الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محرز وفيرمينو يقودان أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لـ أهلي جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الطائي، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة أهلي جدة والطائي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أهلي جدة والطائي، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، معقل الفريق الأهلاوي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

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تشكيل أهلي جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

ويقود الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، خط هجوم الأهلي في مباراة اليوم، فيما يغيب الوافد الجديد، الإسباني جابري فيجا، لعدم الجاهزية.

وجاء تشكيل أهلي جدة أمام الطائي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الوسط: بسام الحريجي - ميريح ديميرال - روجر إبانيز - إزجان أليوسكي

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - سميحان النابت

خط الهجوم: رياض محرز - ألان سانت ماكسيمين - روبيرتو فيرمينو

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، جمعهم من الانتصار في أول 3 جولات بالموسم، فيما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

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