تقارير إسبانية تكشف تفاصيل انتقال «فيجا» إلى صفوف أهلى جدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التفاصيل الخاصة بانتقال جابرييل فيجا، إلى صفوف أهلي جدة السعودي، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني.

وكان الأهلي السعودي، قد أعلن يوم أمس السبت، عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإسباني، جابرييل فيجا، قادمًا من سيلتا فيجو، وبذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات، بعد أن أجرى اللاعب الفحص الطبي في فرنسا.

أهلي جدة استغل الشرط الجزائي

وذكرت صحيفة «ماركا» أن النادي السعودي استغل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب مع سيلتا فيجو، والذي يبلغ 40 مليون يورو، خاصة في ظل عدم قدرة أي نادٍ على دفع قيمة الشرط الجزائي بالكامل، من بينها نادي نابولي الإيطالي، الذي لم يكمل المفاوضات بشأن ضم فيجا.

وأوضحت الصحيفة، أن فيجا – البالغ من العمر 21 عامًا – سيحصل على راتب قدره 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

سيلتا فيجو اختار البيع لأسباب اقتصادية

وأضافت الصحيفة، أن سيلتا فيجو، اختار بيع "فيجا"، لأسباب اقتصادية خاصة وأن النادي كان بحاجة للمال، من أجل تعزيز صفوفه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمشروع المدرب رافائيل بينيتز بالنجاح، ليصبح جابري فيجا، الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإسباني.

وبات فيجا، الصفقة الأجنبية الثامنة، لأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كل من البرازيلي روبرتو فيرمينيو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسي، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روجر إيبانيز، والتركي ميريح ديماريل.

ويحتل فريق أهلي جدة، حاليًا وصافة دوري روشن السعودي، برصيد 9 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاتحاد، صاحب الصدارة.