إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، لإصابة خلال مباراة فريقه اليوم أمام الوحدة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

بنزيما تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة 41 وخرج على أثرها متأثرًا بالإصابة، ودخل بدلًا منه البرتغالي جوتا.

ولعب بنزيما أساسيًا في المباراة الرابعة على التوالي لاتحاد جدة في مسابقة دوري روشن.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جورهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو - عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.