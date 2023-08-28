الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريم بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة فى الدورى السعودى

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، في الجولة الثالثة لبطولة دوري روشن "الدوري السعودي" للمحترفين موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبدالعزيز معقل فريق الوحدة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية.

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تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جورهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو 

خط الهجوم: رومارينيو - عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.

تشكيل اتحاد جدة الوحدة الاتحاد دوري روشن السعودي اتحاد جدة

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