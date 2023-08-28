تشكيل الهلال والاتفاق في قمة الدوري السعودي.. ميتروفيتش يواجه هندرسون

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم الاثنين ضمن قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويقود هجوم الهلال في لقاء اليوم المهاجم الصربي أليكسندر ميتروفيتش ويجاوره ميشايل، سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم.

ويعود سافيتش الذي تعرض للطرد في اللقاء الماضي، محمد كنو في وسط الملعب بجوار روبن نيفيز بينما يعرس الحرين المغربي ياسين بونو.

وعاد للمشاركة لأول مرة مع الهلال في الدوري المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الذي تعافى من إصابته.

تشكيل الهلال والاتفاق في قمة الدوري السعودي.. ميتروفيتش في مواجهة هندرسون

تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، كنو، الدوسري

خط الهجوم: ميشايل، ميتروفيتش، مالكوم

تشكيل الاتفاق:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي، حمدان الشمراني، جاك هندري، عبد الله الخطيب

خط الوسط: بيرات أوزديمير، علي هزازي، جوردان هندرسون

خط الهجوم: فيتينو، فيصل الغامدي، كوايسون