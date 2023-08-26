السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. والدوري سيكون الأفضل عالميًا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، سعادته البالغة بفوز فريقه الكاسح على الفتح في الدوري السعودي.

وقاد رونالدو فريقه النصر نحو تحقيق فوزًا كاسحًا على الفتح بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي" خلال الموسم الجديد.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من رونالدو، حيث سجل أول هاتريك له في الموسم الجاري 2023-2024. لمطالعة تفاصيل المباراة من هنا.

رونالدو يُعلّق على تسجيله هاتريك  

وقال رونالدو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الجميع يعرف مدى أهمية هذه المباراة، الفتح خِصمًا قويًا وعنيدًا".

وتابع: "لعبنا بشكل جيد واستطعنا تحقيق فوزًا كبيرًا، أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار".

وأضاف: "ولكن سعادتي أكبر بفرحة الجمهور الذي يساندنا دائمًا ويدعمنا، الفوز جاء بمجهود وتعاون الجميع، وليس بمجهودي وحدي".

وأكد: "أعتقد أننا نتطور من مباراة لأخرى، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من الانتصارات".

وعن رأيه في الدوري السعودي، أجاب رونالدو: "سعيد بوجودي هنا، الدوري السعودي يزداد قوة باستقطاب نجوم كرة القدم".

واختتم رونالدو تصريحاته، قائلًا: "ما زلت عند رأيي بأن الدوري السعودي مُرشحًا ليكون واحد من أقوى الدوريات عالميًا. أنا سعيد بذلك، هذا يمنحني طاقة إيجابية لتقديم أفضل ما لدي".

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 17 مع النصر في بطولة الدوري السعودي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير 2022.

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بـ«هاتريك رونالدو».. النصر يكتسح الفتح بخماسية بدورى روشن للمحترفين

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موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق النصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق النصر حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض ثلاث جولات حتى الآن في الموسم الجديد.

وكان فريق النصر قد تلقى هزيمتين قاسيتين أمام الاتفاق (بنتيجة 1-2)، والتعاون (بهدفين دون رد)، في أول جولتين من الدوري السعودي.

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