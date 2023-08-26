إصابة فينيسيوس جونيور تُثير مخاوف ريال مدريد.. وأنشيلوتي يكشف مدة غيابه

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، قلقًا كبيرًا بعد تعرّضه للإصابة خلال مشاركته أمام سيلتا فيجو.

وتعرّض فينيسيوس جونيور للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام سيتا فيجو، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام. لمطالعة التفاصيل من هنا.

واضطر فينيسيوس جونيور لمغادرة الملعب في الدقيقة 18 من زمن المباراة، ليحل محله زميله خوسيلو.

إصابة فينيسيوس جونيور تُثير مخاوف ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس أُصيب في العضلة الخلفية اليمنى، ومن المنتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات، بعد غد الإثنين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه حتى التأكد من النتيجة النهائية للفحوصات، فإن فينيسيوس جونيور مهددًا بالغياب عن مباراة ريال مدريد أمام خيتافي، وقد تمتد إلى مباراة ريال سوسيداد أيضًا.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره خيتافي، يوم 3 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

أنشيلوتي يكشف مدة غياب فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد

من جانبه، كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مدة الغياب المحتملة لـ فينيسيوس جونيور بعد إصابته.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب المباراة:"فينيسيوس يشعر بآلام عضلية في الساق، ويؤسفنا أننا سنفتقد خدماته أمام خيتافي".

وأضاف:"لا أظن أنها إصابة بالغة، فينيسيوس أراد الاستمرار في لعب المباراة، لذا شعر بالضيق عند استبداله، ولكن كان يجيب استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة"، مؤكدًا "لن يلعب فينيسيوس أمام خيتافي، لكنه سيتعافى خلال فترة التوقف الدولي".

وتابع:"خروجه كلفنا الكثير أمام سيلتا فيجو؛ لأننا لم نجد المساحات خلف دفاع الخِصم، ولكن في النهاية تمكنّا من تحقيق الفوز".

وعن إصابات ريال مدريد الكثيرة وتعويضها بصفقات جديدة، أجاب أنشيلوتي:"لا، لن أسعى لإبرام صفقات جديدة، نحن نمتلك تشكيلة متكاملة".

وأوضح:"إذا كنا قادرين على الفوز دون الحارس تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وفينيسيوس، بالإضافة إلى رحيل كريم بنزيما، فهذا يعني أن الفريق بحالة جيدة، لقد أبلوا بلاءً حسنًا".