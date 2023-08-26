السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى ليلة تألق مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع موناكو 3-3 بالدورى الفرنسى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تعادل فريق نانت الفرنسي مع ضيفه موناكو 3 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. 

وتقمص نجمنا المصري مصطفى محمد دور البطولة لفريق نانت بعدما سجل هدفين في الدقيقتين الخامسة من ركلة جزاء، و48، وأضاف جان شارل كاستيليتو الهدف الثالث في الدقيقة 15.

في المقابل سجل أهداف موناكو تاكومي مينامينو ووسام بن يدر في الدقيقتين 27 و59 ومايرون بوادو في الدقيقة 85، ورفع موناكو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما حصد نانت أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

الثنائية الرابعة لـ مصطفى محمد

ووصل مصطفى محمد للثنائية الرابعة له في مسيرته مع الأندية الأوروبية (3 مع جالاتا سراي التركي - 1 مع نانت الفرنسي).

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لنانت في الدوري الفرنسي منذ موسيس سيمون في أبريل 2022.

مصطفى محمد موناكو نانت الدوري الفرنسي مينامينو

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