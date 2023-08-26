بيلينجهام يواصل تألقه ويقود ريال مدريد لفوز صعب على سيلتا فيجو

سجل جود بيلينجهام هدفا ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه سيلتا فيجو بهدف نظيف مساء الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بيلينجهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف.

ترتيب ريال مدريد فى الدورى الإسبانى

ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وواصل بيلينجهام تألقه مع الريال منذ انضمامه هذا الصيف، حيث قاد الملكي للفوز في 3 مباريات بالليجا وأصبح هداف البطولة وهداف الفريق.

وافتتح بيلينجهام أهداف الرسمية في الليجا أمام أتلتيك بلباو، ثم سجل على ألميريا في الجولة الماضية هدفين.

وأصبح جود بيلينجهام هو أول لاعب بعد البرتغالي كريستيانو رونالدوهداف الفريق السابق يسجل في أول ثلاث مباريات له مع ريال مدريد.