الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بـ«هاتريك رونالدو».. النصر يكتسح الفتح بخماسية بدوري روشن للمحترفين

رونالدو
رونالدو

حقق فريق النصر السعودي  فوزا هاما على حساب نظيره الفتح، بخماسية دون رد،  في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

«هاتريك رونالدو».. يقود النصر لاكتساح الفتح بخماسية بدوري روشن 

افتتح التسجيل للنصر، السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الـ27، بينما أضاف البرتغالي "الدوان" كريستيانو رونالدو، ثاني أهداف الفريق السعودي في الدقيقة الـ38.

وفي الدقيقة الـ55، يضيف كريستيانو رونالدو، ثالث أهداف النصر، والثاني له بصفة شخصية.

ومع الدقيقة الـ81، يضيف ساديو ماني، رابع أهداف النصر، والثاني له بصفة شخصية أيضا.

وفي الدقيقة الـ90+6، يختتم رونالدو مهرجان أهداف فريقه، محرزا الهدف الخامس، والثالث له ليكون “هاتريك”.

ويعد هذا الانتصار هو أول فوز للنصر بدوري روشن للمحترفين خلال الموسم الجاري نسخة 2023/2024، بعد الهزيمة في الجولتين الماضيتين، أمام كل من الاتفاق والتعاون بنتيجة 2/1 و2/0.

وبهذه النتيجة يرفع النصر رصيده لـ3 نقاط، دفعته للتقدم إلى المركز العاشر، بجدول ترتيب الدوري السعودي، تركا منطقة الخطر، أما الفتح توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثامن.

وكان النصر، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيميريك لابورت، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء العالمي 

وليد عبدالله ونواف بوشل، ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصلبهم، ومختار علي وسامي النجعي، وخالد الغنام وأيمن يحيى، ومشاري النمر.

بينما جاء تشكيل الفتح على النحو التالي:

حراسة المرمى: ريني جاكوب.

خط الدفاع: جايسون ديناير، قاسم لاجامي، علي الزبيدي، عبدالله اليوسف.

خط الهجوم: سفيان بن دبكة، بيتروس، لوكاس زيلارايان، كريستيان تيو.

خط الهجوم: مراد باتنا، فراس البريكان.

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