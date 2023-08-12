رونالدو يضرب الهلال بثنائية ويقود النصر للتتويج بالبطولة العربية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق النصر السعودي للتتويج بالبطولة العربية للأندية عقب الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وسجل النجم البرتغالي هدفين في الدقيقة 74 و98 بعدما كان النصر متأخرًا بهدف سجله ميشيل ديلجادو مهاجم الهلال في الدقيقة 51.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط العديد من المحاولات من جانب فريق النصر لولا تألق الحارس محمد العويس الذي أنقذ مرمى فريقه من عدة فرص خطيرة.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة قوية عن طريق روبن نيفيس لاعب الهلال من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وسدد سالم الدوسري من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 18، أنقذ محمد العويس مرمى الهلال من هدف محقق بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مارسيلو بروزوفيتش برأسيو قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس محمد العويس في التصدي.

في الدقيقة 28 محاولة هجومية للهلال بانطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق كاليدو كوليبالي أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تمكن الدفاع من إبعادها بالوقت المناسب قبل المهاجم مالكوم فيليبي.

وبعد دقيقة، رد سريع من لاعبي النصر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارسيلو بروزوفيتش بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد العويس وسيطر على الكرة.

تسديدة قوية عن طريق أندرسون تاليسكا لاعب النصر من داخل يسار منطقة جزاء الهلال تصدى لها الحارس محمد العويس بثبات.

أحداث الشوط الثاني

الهلال تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 51 بعد هجمة منظمة من لاعبي الهلال على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها مالكوم فيليبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ميشيل ديلجادو برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.

بعد الهدف كثف النصر من محاولاته من أجل إدراك التعادل في شباك الهلال.

وسدد رونالدو في الدقيقة 57 من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

تسديدة رائعة عن طريق أندرسون تاليسكا لاعب النصر من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وتلقى عبد الإله العمري مدافع النصر البطاقة الحمراء في الدقيقة 71 بعد عرقلته مالكوم مهاجم الهلال.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 74 بعد انطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق سلطان الغنام أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

في الدقيقة 76 حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح الهلال نتيجة عرقلة متعمدة لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش داخل منطقة الجزاء من المدافع علي لاجامي.

بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة ألغي قرار احتساب ركلة الجزاء.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 84 تم إلغائه بداعي التسلل.

الوقت الإضافي

رونالدو أهدر فرصة هدف الفوز في الدقيقة 92 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع علي البليهي من على خط المرمى تماما قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 98 سجل رونالدو هدف التتويج بعد تسديدة قوية عن طريق سيكو فوفانا من خارج حدود منطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى لتجد متابعة من كريستيانو رونالدو برأسية سكنت الشباك.

في الدقيقة 107 تسديدة عن طريق سيكو فوفانا لاعب النصر من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات.

تسديدة صاروخية عن طريق سعود عبد الحميد لاعب الهلال من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.