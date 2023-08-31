كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى الدورى السعودى لشهر أغسطس

توّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال شهر أغسطس الجاري.

كريستيانو رونالدو يتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي بيانًا رسميًا أكد خلاله فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي عبر منصة "إكس" –"تويتر سابقًا": "الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين".

وتابع حساب الدوري السعودي، قائلًا: "كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر أغسطس".

وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال شهر أغسطس، متفوقًا على رياض محرز لاعب أهلي جدة، والبرازيلي إيجور كورنادو لاعب اتحاد جدة، ومالكوم مهاجم الهلال.

وإجمالًا، شارك كريستيانو رونالدو في 23 مباراة مع النصر، سجل خلالها 19 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما لعب رونالدو دورًا كبيرًا في تتويج النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، عقب الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف.

وكان المهاجم البرتغالي، صاحب الـ38 عامًا، قد انضم إلى صفوف النصر في يناير الماضي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.