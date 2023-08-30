أول تعليق من رونالدو بعد الفوز الكاسح للنصر على الشباب

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الغامرة، بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه النصر، على ضيفه الشباب، في دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو، هدفين قاد بهما النصر، للفوز على الشباب، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب (مرسول بارك)، في إطار الجولة الرابعة للدوري السعودي.

وقال رونالدو، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: "يا لها من أجواء مذهلة في ملعبنا! سعيد جدًا بالاحتفال بهذا الفوز مع جماهيرنا! أداء رائع من الفريق".

رونالدو هداف الدوري السعودي

ويحتل رونالدو، حاليًا صدارة هدافي الدوري السعودي، برصيد 5 أهداف، ويليه زميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني، برصيد 4 أهداف.

ولعب النجم البرتغالي المخضرم، دورًا كبيرًا في تتويج النصر السعودي، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، عقب الفوز على الهلال، بهدفين مقابل هدف.

وكان رونالدو – البالغ من العمر 38 عامًا – قد انضم لصفوف النصر، في يناير الماضي، بعد يمتد حتي صيف عام 2025.