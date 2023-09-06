رونالدو يتحدث عن انتقادات الدورى السعودى وعلاقته بميسى

تحدث كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، عن مباراتي منتخب بلاده المقبلتين في التصفيات الأوروبية والمنافسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي.



ويلتقي منتخب البرتغال منتخبي سلوفاكيا يوم الجمعة المقبل، ولوكسمبورج يوم 11 سبتمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024.

رونالدو يتحدث عن مباراتي تصفيات أوروبا ومنافسة ميسي



وقال رونالدو في مؤتمر صحفي داخل معسكر البرتغال: "نريد حقًا الفوز بهاتين المباراتين، إذا حققنا ذلك فنحن تأهلنا عمليًا، نعرف صعوبة المباراتين خاصة مباراة سلوفاكيا لأن المباريات خارج الأرض عادة ما تكون معقدة، الفريق جيد ونثق بأنفسنا، وسنحاول الفوز ثم الانتصار على لوكسمبورج في ملعبنا، إذا فزنا سنضمن تأهلنا بالفعل".



ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أوروبا، يورو 2024، برصيد 12 نقطة.



وتطرق كريستيانو رونالدو للحديث عن مسيرته قائلًا: "إنها مسيرة تاريخية، بالنسبة لي أنا فخور بالأرقام التي حققتها ولكنني أريد المزيد، أشكر من ساعدوني في الأندية والمنتخبات الوطنية؛ الكراهية؟ لا أرى شيء مثل ذلك، المنافسة ذهبت لقد كانت جيدة وأعجبت الجماهير؛ أي شخص يحب كريستيانو رونالدو لا يجب أن يكره ليونيل ميسي كلاهما جيد جدًا، أنا وهو غيرنا تاريخ كرة القدم ونحن نحظى بالاحترام حول العالم وهذا هو أكثر شيء مهم، كلانا صنع طريقه بيده، لقد قام بعمل جيد مما رأيته، إنه مستمر والإرث مستمر والتنافس أيضًا، لقد قُلت من قبل لقد تقاسمنا القمة 15 عمًا لن أقول أننا أصدقاء ولكننا نحترم كلانا الآخر".

وعن الانتقادات الموجهة للدوري السعودي، أجاب كريستيانو رونالدو: "من الطبيعي أن يتعرض للانتقادات، أي دوري في العالم لا يتعرض للانتقادات؟ من أي تأتي هذه المشاكل والجدل إنها في كل مكان إسبانيا والبرتغال؛ الجميع ظنوا أنني كنت مجنونًا، إنه أمر طبيعي اللعب في دوري عربي، بصفتي لاعب للنصر أعرف أن هذا كان سيحدث، إنه امتياز لتغيير ثقافة كرة القدم لدولة، أن يكون لدي نجوم رائعين هذا يجعلني فخورًا لأنني كنت الرائد وهذا يجعلني فخورًا، ما أريده هو أن أستمر في التطور حتى أصل إلى القمة".