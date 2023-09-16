مفاجأة بشأن مشاركة ميسي بمباراة انتر ميامي المقبلة

يحوم الغموض حول إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، في مباراة فريقه أمام أتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي.

ويستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره أتالانتا يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

موقف ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن ميسي سيغيب عن قائمة فريقه إنتر ميامي ضد أتالانتا يونايتد، وذلك رغم حصوله على الراحة في مواجهة بوليفيا السابقة مع منتخب بلاده، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن غياب ميسي لن يكون بسبب الإصابة، ولكن تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، قرر استبعاد ليونيل من القائمة لإراحته، قبل خوض المواجهات الحاسمة المقبلة في الدوري الأمريكي.

يأتي ذلك بعدما نشر ميسي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يتناول البيتزا من أحد مطاعم ميامي، ما يشير إلى أنه لم يسافر مع فريقه إنتر ميامي إلى أتالانتا.

يذكر أن إنتر ميامي قد تغلّب على سبورتنج كانساس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من الدوري الأمريكي.

وشهدت هذه المباراة غياب ليونيل ميسي؛ بسبب تواجده في معسكر منتخب الأرجنتين.

ويتواجد فريق إنتر ميامي حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد أتالانتا يونايتد في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وكان ليونيل ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 المنصرم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بالمجان.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأمريكي، تألق ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، حيث شارك في 11 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.