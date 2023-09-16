الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى

يبدأ فريق نادى الزمالك مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2023 – 2024، بمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي، في الرابعة عصر اليوم السبت بملعب شيمازي بدار السلام عاصمة تنزانيا في مباراة الذهاب لدور الـ 32.

الزمالك الذي لم يضم لاعبين جدد لحرمانه من القيد لثلاث فترات يعاني من غياب محمد عواد وعبد الله جمعة وأحمد أبو الفتوح وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا، لكنه يملك لاعبين قادرين على حسم الأمور قبل مواجهة العودة بالقاهرة أحد أيام 29 و30 سبتمبر الجاري وأول أكتوبر المقبل والتأهل لدور المجموعات .

أوسوريو يحذر من الحرارة وأرضية الملعب

وأدى فريق الزمالك تدريبه أول أمس بملعب عزام يونايتد، ثم أدى تدريبه الأخير أمس بملعب عزام يونايتد، وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة والتي لن تحتلف كثيرا عن طريقة 3-3- 3 -1.

وفي ضوء المعلومات المتوافرة عن فريق أرتا سولار، شدد أوسوريو على لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس، وأداء المباراة بقوة تليق بالفريق المرشح بقوة للحصول على اللقب الذي سبق له الفوز به عام 2019، وطالب أوسوريو لاعبيه بتوزيع الجهد على شوطى المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأرضية الملعب وهى من النجيل الصناعي الذي يحتاج جهدا عضليا مضاعفا.

أوسوريو استقر على التشكيل الذي سبدأ المباراة والمكون من محمد صبحي في حراسة المرمى وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد في الدفاع أمامهم الثلاثي عمر جابر ونبيل عماد دونجا وحاتم سكر في الوسط والثلاثي شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى شلبي خلف سيف الجزيري رأس الحربة المتقدم .

دور محوري لمحمد عبد الغني

وقد يدفع أوسوريو بالسنغالي إبراهيم نداي في الجبهة اليسرى ومحمد أشرف روقا في الوسط لزيادة الكثافة العددية في منطقة المناورات وتضييق المساحات أمام لاعبي أرتا سولار، وهناك احتمال للدفع بمحمد عبد الغني كلاعب ثالث في الوسط على أن يكون حاتم سكر المدافع الثالث بجوار المثلوثي وحسام عبد المجيد.

يدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني ويساعده سليمان أمل الدين وعبد المجيد أزيلاني ومعهم سليمان أنسودان حكما رابعا ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.