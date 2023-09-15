الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مدحت عبدالهادي: أوسوريو واثق من قدرة لاعبي الزمالك على الفوز

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي

أكد مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثقة الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو في لاعبي الفريق قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويحل الزمالك، في الرابعة عصر غدًا السبت، ضيفًا على فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية.

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عبد الهادي: تدربنا على أرضية مشابهة للملعب المستضيف للمباراة

أكد مدحت عبد الهادي، أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد درس الفريق الجيبوتي بشكل جيد للغاية من كافة النواحي من أجل الوقوف على التفاصيل الفنية الخاصة به.

وفيما يتعلق بملعب المباراة، حيث سيخوض الفريق اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي، علّق " الفريق استعد جيدا من خلال التدريب على ملعب شبيه للملعب الذي سيستضيف المباراة".

وأضاف: "كذلك اللاعبين قدموا أداء طيب خلال مشاركتهم في مران اليوم واطمأن الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم".

وأتم تصريحاته " أوسوريو واثق من إمكانيات اللاعبين وقدرتهم الكاملة على تحقيق الفوز في المباراة لقطع شوط كبير في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة".

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طاقم تحكيم من جزر القمر لإدارة المباراة

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار إى طاقم حكام من جزر القمر بقيادة محمد العثماني والذي سيعاونه كلاً من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثانٍ بالإضافة إلى سليمان أنسودان حكم رابع، وسيكون خالد عبد الله التنزاني مراقبًا للمباراة.

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