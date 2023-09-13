ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة "أرتا سولار" فى الكونفيدرالية

تلقى نادي الزمالك، ضربة موجعة قبل مباراته في بطولة الكونفيدرالية، بغياب أبرز لاعبيه عن قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة بطل جيبوتي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الفريق التي تسافر إلى تنزانيا، مساء اليوم، استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب كل من أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح أهم لاعبي الأبيض عن مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقررة لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي- عبدالرحمن نفاد- معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- محمد طارق- محمد عبدالشافي- حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- محمد أشرف "روقا"- محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما"- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد عبدالرحيم " إيشو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- ناصر منسي