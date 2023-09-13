أوسوريو يستبعد 3 لاعبين من قائمة الزمالك لرحلة تنزانيا

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استبعاد بعض اللاعبين من رحلة تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية.

تسافر بعثة الزمالك إلى تنزانيا اليوم، على أن تقام المباراة يوم 16 من الشهر الجاري.

وقرر أوسوريو استبعاد الثلاثي أحمد فتوح وعبدالله جمعة، إلى جانب محمد عواد من السفر بسبب الإصابة.

قائمة الإصابات

ولم يتماثل الثلاثي للشفاء حتى الآن من الإصابة التي لحقت بهم، وهو ما دفع أوسوريو لتفضيل استبعادهم وبقائهم في مصر وخضوعهم لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ووضع أوسوريو برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا منفردًا للثلاثي لتجهيزهم لمباراة الإياب التي ستقام في القاهرة.

وتعرض فتوح للإصابة في مران المنتخب الوطني الأخير قبل مباراة تونس الودية التي أقيمت بالأمس والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في الوقت الذي تعرض فيه محمد عواد إلى جانب عبدالله جمعة للإصابة منذ فترة في تدريبات الفريق ولم يتماثل الثنائي للشفاء حتى الآن وسط رغبة أوسوريو في عدم الضغط عليهم ومنحهم الوقت الكافي للتأهيل.

قائمة الزمالك

جاءت قائمة الزمالك لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفيدرالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء، عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، أحمد زكي، عمر جابر، أحمد زكي، محمد طارق، محمد عبدالغني، محمود شبانة، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، حمدي علاء، يوسف إبراهيم أوباما، سيد عبدالله نيمار، أحمد عبدالرحيم إيشو، عبدالله محمد، أحمد سيد زيزو، محمد حسام بيسو، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، محمود عبدالرازق شيكابالا