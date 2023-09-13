بعثة الزمالك تغادر القاهرة اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

تغادر القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة الدولي، في طريقه لمدينة دار السلام التنزانية، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

ويستهل الفارس الأبيض، مواسمه الجديد (نسخة 2023/2024)، بمواجهة بطل جيبوتي، بالكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي، عصر يوم 16 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

ويشارك الفارس الأبيض في كأس الكونفيدرالية بعدما جاء في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز الموسم المنقضي 2022/2023، برصيد 60 نقطة، جمعها من 17 و9 تعادلات و8 هزائم.

تاريخ الزمالك بالكونفيدرالية الإفريقية «لقب وحيد»

وسبق لممثل الكرة المصرية، المشاركة من قبل في مسابقة الكونفيدرالية عام 2019، حيث نجح الفارس الأبيض في التتويج ببطولة الأولى في تاريخه من المسابقة القارية، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتين الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

ويذكر أن قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2023/2024)، والتي أجريت مساء الاثنين الماضي، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، قد أسفرت عن وقوع الزمالك في صدم قوي للغاية أمام بيراميدز، في الجولة الافتتاحية لكلاهما.

جدول مباريات الزمالك خلال موسم 2023/2024

الجولة الأولى.. بيراميدز * الزمالك.

الجولة الثانية.. البنك الأهلي * بيراميدز.

الجولة الثالثة.. بيراميدز * انبي.

الجولة الرابعة.. فيوتشر * بيراميدز.

الجولة الخامسة.. بيراميدز * المصري.

الجولة السادسة.. سيراميكا * بيراميدز.

الجولة السابعة.. بيراميدز * الإسماعيلي.

الجولة الثامنة.. الجونة * بيراميدز.

الجولة التاسعة.. بيراميدز * بلدية المحلة.

الجولة العاشرة.. المقاولون العرب * بيراميدز.

الجولة الحادية عشر.. بيراميدز * سموحة.

الجولة الثانية عشر.. زد * بيراميدز.

الجولة الثالثة عشر.. بيراميدز * الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة عشر.. الأهلي * بيراميدز.

الجولة الخامسة عشر.. بيراميدز * فاركو.

الجولة السادسة عشر.. الداخلية * بيراميدز.

الجولة السابعة عشر.. بيراميدز * طلائع الجيش.