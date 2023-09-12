الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف موقف مشاركة أحمد أبوالفتوح في مباراة أرتا سولار الجيبوتى

أبو الفتوح
أبو الفتوح

كشف مصدر في نادي الزمالك موقف أحمد أبو الفتوح، لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية. 

وأكد المصدر أن الزمالك لم يحسم موقفه بشكل نهائي، حيث سيخضع لبعض الفحوصات الطبية لتحديد القرار النهائي، مشيرًا إلى أن اللاعب حتى الآن لم يتم التوصل لتشخيص نهائي بشأن إصابته.

وواصل المصدر: "اللاعب حتى الآن موقفه غامض وربما لن يلحق بمواجهة أرتا سولار، والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، لن يجازف باللاعب قبل اكتمال جاهزيته". 

وأضاف: "أوسوريو يفضل عدم الدفع بأي لاعب غير كامل الجاهزية، حتى لا تتفاقم الإصابة عليه، مما يؤدي لزيادة فترة غيابه عن الملاعب".

وتعرض أبو الفتوح للإصابة في مران المنتخب الوطني بالأمس، ليتأكد غيابه عن مباراة تونس الودية المقررة لهذا اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، والتي تعتبر آخر تجربة قبل نهاية الأجندة الدولية الحالية بعد الفوز على إثيوبيا مؤخرًا بهدف نظيف.

قرعة الدوري

وأقيمت بالأمس قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 - 2024، اليوم، في ساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نجوم الكرة المصرية.

ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالي: 

الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك

الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة: إنبي والزمالك

الجولة السادسة: الزمالك وزد 

الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري

الجولة التاسعة: المصري والزمالك 

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو

الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية

الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك

الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة

الزمالك أحمد أبو الفتوح أرتا سولار الجيبوتي ارها الدورى المصرى

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