5 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الزمالك.. وصرف المستحقات قبل السفر لتنزانيا

تدخل عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبى «الفارس الأبيض»، بعدما طلبوا منه تنفيذ الوعد السابق بالحصول عليها قبل بداية الموسم الجديد.

وشدد اللاعبون فى حديثهم مع مدير الكرة على ضرورة تنفيذ هذا الوعد، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وتوصل «عبدالواحد» مع اللجنة التى تدير الزمالك بشكل مؤقت إلى اتفاق، يقضى بصرف جزء من المستحقات قبل السفر إلى تنزانيا، والباقى بعد العودة إلى القاهرة.

وأبلغ مدير الكرة اللاعبين بما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أنه رغم وجود «انفراجة مالية» فى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، كانت اللجنة المؤقتة مُلزمة بالعديد من الالتزامات العاجلة، وأهمها رواتب الموظفين ومصاريف المعسكرات ورحلة السفر إلى تنزانيا.

على جانب آخر، تخلص محمود عبدالرازق «شيكابالا»، صانع ألعاب الزمالك، من الإصابة التى لحقت به فى الفترة الماضية، بعدما خضع إلى برنامج تأهيلى كامل.

وشارك «شيكابالا» فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى مباراة أرتا سولار، وسط اتجاه من خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى، للاعتماد عليه بشكل أساسى فى هذه المواجهة، لثقته الكاملة فى قدراته وإمكاناته.

ويميل «أوسوريو» للاعتماد على العناصر الأساسية أمام أرتا سولار، وعدم إجراء أى تغييرات إلا فى أضيق الحدود، حتى لا يتأثر الفريق بشكل سلبى.

وتقدم ٤٩ مرشحًا إلى انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، المقرر عقدها فى ٢٠ أكتوبر المقبل، وينتظر أن تعقد اللجنة الثلاثية التى تدير النادى اجتماعًا للبت فى قانونية ترشحهم واستيفائهم جميع الشروط، ثم ترفع تقريرًا بذلك إلى اللجنة الأوليمبية، قبل نشر الأسماء النهائية فى مقر النادى وموقعه الرسمى، وفقًا للحروف الأبجدية لكل مرشح.

وترشح على مقعد رئاسة نادى الزمالك كل من: حسين لبيب وفاروق جعفر وعمر هريدى وماجد فاروق الحنبلى وميرفت السيد أحمد، فيما يتنافس على مقعد النائب كل من هانى العتال وهشام نصر وأحمد عبدالغنى، وعلى منصب أمين الصندوق: حسام المندوه وعبدالمجيد سليم وكريم عادل عبيد وخالد لطيف ومحمد قدرى.