الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونفدرالية: طاقم تحكيم من جزر القمر لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار

الزمالك
الزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" تعيين طاقم تحكيم من جزر القمر لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا: 

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرتا سولار والزمالك

يحل الزمالك ضيفًا على أرتا سولار الجيبوتي في تمام الرابعة عصر السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة ظهر اليوم متجهة إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار.

محمد العثماني حكمًا للساحة

يدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني حكمًا للساحة ويعاونه كلاً من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثانٍ بالإضافة إلى سليمان أنسودان حكم رابع، وسيكون خالد عبد الله التنزاني مراقبًا للمباراة.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

كما سبق أن أدار 3 مباريات في بطولة أمم إفريقيا للشباب التي استضافتها مصر هذا العام.

ومن بين اللقاءات الثلاثة، مباراة مصر والسنغال التي خسرها الفراعنة بنتيجة 4-0.

فتوح وزيزو خارج قائمة الزمالك

يغيب عن قائمة الزمالك كل من أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو بسبب الإصابة مع منتخب مصر.

في المقابل شهدت القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة إلى الثنائي العائد من الإعارة محمود علاء ويوسف أوباما.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

الزمالك أرتا سولار الجبيوتي أرتا سولار الكونفدرالية الافريقية محمد العثماني

مواد متعلقة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة "أرتا سولار" فى الكونفيدرالية

بعثة الزمالك تغادر القاهرة اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية

مصدر بالزمالك يكشف موقف مشاركة أحمد أبوالفتوح في مباراة أرتا سولار الجيبوتى

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

تصعيد جديد فى القرم.. معركة الشتاء تبدأ مبكرًا بين روسيا وأوكرانيا

"الأرصاد الجوية" تكشف قصة بداية العاصفة دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس