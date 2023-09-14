الكونفدرالية: طاقم تحكيم من جزر القمر لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" تعيين طاقم تحكيم من جزر القمر لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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موعد مباراة أرتا سولار والزمالك

يحل الزمالك ضيفًا على أرتا سولار الجيبوتي في تمام الرابعة عصر السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة ظهر اليوم متجهة إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار.

محمد العثماني حكمًا للساحة

يدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني حكمًا للساحة ويعاونه كلاً من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثانٍ بالإضافة إلى سليمان أنسودان حكم رابع، وسيكون خالد عبد الله التنزاني مراقبًا للمباراة.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

كما سبق أن أدار 3 مباريات في بطولة أمم إفريقيا للشباب التي استضافتها مصر هذا العام.

ومن بين اللقاءات الثلاثة، مباراة مصر والسنغال التي خسرها الفراعنة بنتيجة 4-0.

فتوح وزيزو خارج قائمة الزمالك

يغيب عن قائمة الزمالك كل من أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو بسبب الإصابة مع منتخب مصر.

في المقابل شهدت القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة إلى الثنائي العائد من الإعارة محمود علاء ويوسف أوباما.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي