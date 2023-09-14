الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية الإفريقية 2023 والتشكيل المتوقع

فريق الزمالك
فريق الزمالك

بعد أربع سنوات يعود الزمالك للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويبدأ مشواره في نسخة 2022 -2023 بمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 وستقام المباراة في تنزانيا نظرا لعدم وجود ملاعب معتمدة من الاتحاد الإفريقي في جيبوتي.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار 

تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار في الرابعة عصر بعد غد السبت بملعب شيمازي بمدينة دار السلام.

وكان فريق أرتا سولار قد تأهل لدور ال32 بعد فوزه في الدور التمهيدي على فريق هورسيد الصومالي بنتيجة واحدة 3 – صفر في مباراتي الذهاب والعودة.

غيابات الزمالك أمام أرتا سولار فى الكونفدرالية

يعاني الزمالك من غياب عدد من لاعبيه عن مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية أبرزهم محمد عواد حارس المرمى وأحمد أبوالفتوح وعبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا وبالتالي قد يجد الكولومبي خوان أوسوريوالمدير الفني  نفسه مضطرا لتغيير طريقة اللعب التي كان أحمد أبوالفتوح يقوم بدور محوري فيها وكذلك أحمد سيد زيزو وسيعمل أوسوريو على الاستفادة من المرونة التكتيكية التي يتمتع بها يوسف أوباما العائد للزمالك بعد انتهاء إعارته لنادى الحزم السعودي.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام أرتا سولار

  • حراسة المرمى ..محمد صبحي
  • خط الدفاع ..حمزة المثلوثي -  محمد عبد الغني  - حسام عبد المجيد
  • خط الوسط ..عمر جابر – نبيل عماد دونجا – حاتم سكر
  • خط الهجوم .. يوسف أوباما - شيكابالا – مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار 

كان الجهاز الفني الزمالك بقيادة أوسوريو قد اختار 24 لاعبا للسفر إلى تنزانيا لمواجه فريق أرتا سولار وهم محمد صبحي وعبد الرحمن نفاد و معاذ علاء وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء  ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي و سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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