الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فتح الله: الزمالك قادر على منافسة الأهلى على قمة الدورى الموسم المقبل

الزمالك
الزمالك

رد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، على توقعات البعض بابتعاد نادي الزمالك عن المنافسة على قمة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال فتح الله، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: "الزمالك ناد كبير لا أحد يختلف على ذلك، الفريق سينافس بقوة على القمة مع الأهلي".

وأضاف: "يخطئ من يعتقد أن الزمالك غير قادر على مناطحة الأهلي، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا".

وأكمل مدرب بيراميدز: "الأبيض كان ينقصه بعض الصفقات الجديد خلال الصيف الجاري، أوسوريو يعرف كل كبيرة وصغيرة، لا سيما أنه يقود الفريق منذ الموسم الماضي".

وأردف: "أتوقع أن يكون الزمالك طرفا قويا في صراع المنافسة على القمة مع الأهلي بجانب بيراميدز وفيوتشر والمصري".

وانتقل فتح الله، للحديث عن استعدادات فريقه للموسم الجديد، قائلا: "هدفنا واضح منذ بداية فترة الإعداد، والجميع يعمل على ذلك والصفقات الجديدة أكبر دليل".

وأستطرد: "قمنا بتدعيم الفريق بأفضل اللاعبين والعناصر المميزة، للمنافسة على البطولات التي يشارك فيه الفريق سواء الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا".

وزاد مدرب بيراميدز: "نريد حصد بطولة أو بطولتين، مع نهاية الموسم المقبل (2023 /2024)، لما لا وجميع الإمكانات المادية والفنية متاحة".

خريطة تعاقدات بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي 2023

وتجدر الإشارة إلى أن نادي بيراميدز، قد نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في جلب الكثير من الصفقات، مثل ثلاثي فيوتشر (مهند لاشين ومحمود مرعي ومحمد رضا بوبو)، وثنائي الزمالك (يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر)، فضلا عن الكونغولي الدولي وهداف الكونفيدرالية الإفريقية السابق فيستون ماييلي.

كما نجح نادي بيراميدز، أيضا، في تفعيل بند شراء مصطفى فتحي، بشكل نهائي من التعاون السعودي، بالإضافة لتجديد عقد الثنائي الدولي شريف إكرامي وأحمد فتحي.

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