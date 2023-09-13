تفاصيل تحرك الزمالك لإنهاء أزمة رواتب اللاعبين الأجانب

وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين الأجانب بين صفوف الفريق بتقاضيهم مستحقاتهم المتأخرة غدًا الخميس، وإسدال الستار على تلك المشكلة.

ويستعد فريق الزمالك للسفر إلى تنزانيا، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية.

أزمة المستحقات

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة وعدت اللاعبين بمنحهم مستحقاتهم المتأخرة غدًا الخميس، وتحويلها على حساباتهم البنكية.

وعرض مسئولو الزمالك منح اللاعبين رواتبهم بالجنيه المصري لحين أزمة الدولار، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعبين الذين تمسكوا بالحصول على رواتبهم بالدولار.

وحصل لاعبو الزمالك المحليون على 50% من مستحقاتهم بالأمس، وفقًا للوعد السابق من جانب الإدارة بصرف مستحقاتهم قبل بداية الموسم الجديد.

مشكلة الأجانب

وسبق وطلب لاعبو الزمالك الأجانب الحصول على مستحقاتهم في وقت سابق، وحصلوا على أكثر من وعد من جانب الإدارة، لكن الأمر لم يتم حله حتى الآن.

وهدد لاعبو الزمالك الأجانب بتقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، خاصة أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ فترة طويلة، ولم تفلح كل حلول الإدارة حتى الآن لإنهاء الأمر، مما زاد من حجم المشكلة.

ترتيب مباريات الزمالك

ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك

الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة: إنبي والزمالك

الجولة السادسة: الزمالك وزد

الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري

الجولة التاسعة: المصري والزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثانية عشرة: الزمالك وفاركو

الجولة الثالثة عشرة: الإسماعيلي والزمالك

الجولة الرابعة عشرة: الزمالك والداخلية

الجولة الخامسة عشرة: الجونة والزمالك

الجولة السادسة عشرة: طلائع الجيش والزمالك

الجولة السابعة عشرة: الزمالك وبلدية المحلة.