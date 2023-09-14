الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقى.. الأهلى بالزى التقليدى أمام اتحاد العاصمة.. وبيرسى تاو ينضم للبعثة

بيرسي تاو
بيرسي تاو

عقد الاجتماع الفني لمباراة  الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، اليوم في أحد فنادق مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.

السوبر الإفريقي.. بيرسي تاو ينضم لبعثة الأهلى فى السعودية

أيضًا، انضم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لبعثة الفريق في المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق «تاو» ببعثة الفريق في مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في معسكره الأخير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنهى مرانه الأول على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات خططية متنوعة في ضوء الاستعداد للمباراة.

كان الجهاز الفني قد عقد محاضرة بفندق الإقامة لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

كانت بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها العديد من مشجعي النادي بالسعودية.

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