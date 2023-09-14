الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء غدًا الجمعة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

ستُقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في مدينة "الطائف" بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي 2023

ستُذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات بطولات الكاف داخل منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6.

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ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مواصلة التألق والتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2023، لتكون بداية قوية ومميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل فريق الأهلي في استعادة اللقب القاري، بعد التتويج بنسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي.

في المقابل، يرغب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في تحقيق الفوز في مباراة الغد، وحصد لقب كأس السوبر الأفريقي أيضًا.

ويخوض فريق الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما يُشارك فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية، بعدما تغلّب على يانج أفريكانز التنزاني. 

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موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى 2023

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