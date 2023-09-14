الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل السوبر الإفريقي.. الأهلي يتفوق على أندية الجزائر بـ11 فوزا و32 هدفا

مباراة الأهلي ووفاق
مباراة الأهلي ووفاق سطيف عام 2022

 خاض النادي الأهلي عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية التي بدأت عام 1976، 23 مباراة أمام الأندية الجزائرية منها 20 مباراة في دوري الأبطال ومباراتين في كأس الكؤوس ومباراة واحدة في السوبر الإفريقي.

وشهدت هذه المواجهات تفوقا واضحا للمارد الأحمر الذي حقق الفوز في 11 مباراة، وخسر ست مباريات وانتهت ست مباريات بالتعادل، وسجل الأهلي 32 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا، في السطور التالية نستعرض أبرز وأهم هذه المواجهات.

البداية كانت أمام مولودية الجزائر في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام  1976، وخسر الأهلي مباراة الذهاب في الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة وفاز في مباراة العودة بالقاهرة بهدف سجله محمود الخطيب من ركلة جزاء .

مواجهة وحيدة في كأس الكوؤس 

في عام 1984 كانت المواجهة الوحيدة التي جمعت الأهلي وأندية الجزائر في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عندما التقى المولودية في دور الـ16، وانتهت مباراة الذهاب بالجزائر بفوز المولودية بهدف دون رد وفاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة 3-1، وسجل مجدي عبد الغني هدفين وطاهر أبوزيد هدفا.

في عام 1988 التقى الأهلي فريق وفاق سطيف في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري، وفاز وفاق سطيف بملعبه 2- صفر في مباراة الذهاب، وفاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بهدفين نظيفين سجلهما أيمن شوقي وربيع ياسين، وفاز وفاق سطيف بركلات الترجيح 4-2 .

في عام 2001 كانت المواجهة أمام شباب بلوزداد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف سجله حسام غالي، كما فاز في الجزائر بهدف سجله إبراهيم سعيد.

في عام 2005 التقى الأهلي فريق اتحاد العاصمة في دور ال16 لدوري أبطال إفريقيا وفاز الأهلي في الجزائر، بهدف سجله محمد بركات وتعادل الفريقان في القاهرة 2-2، وسجل مروان عبدوني حارس اتحاد العاصمة في مرماه وعماد متعب هدفي الأهلي.

في عام 2006 التقي الأهلي فريق شبيبة القبائل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وفاز الأهلي في القاهرة، بهدفين نظيفين سجلهما أحمد صديق وأسامة حسني وتعادل الفريقان في الجزائر 2-2، وسجل محمد أبوتريكة هدفي الأهلي وكان أحدهما من ركلة جزاء.

تكررت المواجهة أمام شبيبة القبائل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عام 2010، وفاز شبيبة القبائل بملعبه بهدف دون رد وتعادل الفريقان في القاهرة بهدف لكل منهما وسجل محمد ناجي جدو هدف الأهلي.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عام 2010

في عام 2011 التقي الأهلي فريق مولودية الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي في ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما عماد متعب وتعادل الفريقان بدون أهداف في الجزائر.

مواجهة واحدة في السوبر الإفريقي 

في عام 2015 التقي الأهلي مع وفاق سطيف في مباراة السوبر الإفريقي وانتهت بالتعادل 1-1 وفوز وفاق سطيف بركلات الترجيح 6-5، تقدم وفاق سطيف بهدف سجله عبد الملك زياية في الدقيقة 70، وتعادل عماد متعب للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

في عام 2018 التقى الأهلي فريق وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت مباراة الذهاب في مصر بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب وفي مباراة العودة بالجزائر فاز وفاق سطيف 2-1، وسجل وليد سليمان هدف الأهلي .

في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا موسم 2018 – 2019 كانت المواجهة أمام شبيبة الساروة، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في الجزائر وسجل كريم نيدفيد هدف الأهلي وفي مصر فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها فاتح طالح مدافع الساورة في مرماه ومروان محسن وحسين الشحات .

مباراة الأهلي وشبيبة الساورة عام 2019

الفوز الأكبر على وفاق سطيف برباعية 

في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2021 – 2022 حقق الأهلي فوزه الأكبر في تاريخ مواجهاته مع أندية الجزائر عندما هزم وفاق سطيف في مباراة الذهاب برباعية نظيفة سجلها بيرسي تاو " هدفين " وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وانتهت مباراة العودة بالجزائر بالتعادل 2-2 وسجل أحمد عبد القادر ومحمد شريف هدفي الأهلي.

مباراة السوبر الإفريقي النادي الأهلي عماد متعب وليد سليمان محمد شريف

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