الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل سحب السوبر من النادي الأهلي لـ 26 أغسطس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن عضو بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون لجلسة 26 أغسطس المقبل.

وذكر مقدم الدعوى بصفته وكيلا عن عضو نادي الزمالك أن الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصمًا فيها وزير الشباب وآخرين بطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان كافة قراراتها وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

ثم أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.

لقب السوبر النادي الأهلي سحب محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة عقوبة كهربا

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