الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي.. تقارير تكشف موعد كأس السوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويشارك النادي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا الموسم المنقضي، فيما سيلعب اتحاد العاصمة بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.

وبحسب صحيفة “البلاد” السعودية، فإن مباراة كأس السوبر ستُقام في المملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل 2023.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في حي الحوية بالطائف، وأنه إذا تعذر إقامتها في المكان المذكور، فستكون في نفس التاريخ على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي في شهر ديسمبر المقبل، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية في السعودية رفقة اتحاد جدة السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوكلاند سيتي الإنجليزي، ليون المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.

كأس السوبر الإفريقي الاهلى اتحاد العاصمة كاس السوبر دورى ابطال افريقيا

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