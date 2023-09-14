الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لويس فان جال مُرشحًا لتدريب منتخب ألمانيا

لويس فان جال
لويس فان جال

لا يزال الحديث مستمرًا عن هوية المدرب الجديد الذي سيقود تدريب منتخب ألمانيا الأول، بعد إقالة هانزي فليك من منصبه؛ بسبب تراجع النتائج.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن في وقعت سابق عن إقالة هانزي فليك من منصبه كمدير فني للمنتخب؛ وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها مع المانشافت حتى الآن، وتحديدًا عقب الهزيمة أمام اليابان وديًا بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فولكس فيجن" في مدينة "فولفسبورج".

ويتولى رودي فاولر مهمة تدريب منتخب ألمانيا بشكل مؤقت قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، ونجح في قيادة الفريق للفوز على فرنسا وديًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي. 

لويس فان جال ينافس ناجلسمان على تدريب منتخب ألمانيا

وبناءً عليه، أشارت التقارير الصحفية إلى عدد من الأسماء المُرشحة لتولي مسئولية تدريب منتخب ألمانيا، ومن ضمنها جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق.

ولكن وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية، فإن الاتحاد الألماني لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع ناجلسمان بشأن تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا لمواطنه هانزي فليك.

وأضافت الشبكة العالمية، في تقريرها، أن هناك مُرشحًا آخر لتدريب منتخب ألمانيا، وهو الهولندي المخضرم لويس فان جال، مُشيرة إلى أن فرصته كبيرة في تولي هذه المهمة.

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وأشارت الشبكة العالمية إلى أن رودي فولر يُعد الخيار الأنسب والمُفضل لجماهير ألمانيا في الوقت الحالي، وهناك اتجاه لاستمراره في تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، ولكن المدرب نفسه يرفض تولي هذا المنصب.

ولفتت إلى تصريحات فولر التي أدلى بها في وقت سابق، مؤكدًا أن قيادته للمنتخب الألماني لتحقيق فوز معنوي على نظيره الفرنسي تظل لمرة واحدة فقط، وأنه سيواصل البحث عن مدير فني جديد بصفته مديرًا تقنيًا للمنتخب.

ومن المنتظر أن يختار الاتحاد الألماني لكرة القدم المدير الفني الجديد في غضون أسابيع معدودة، لقيادة المانشافت قبل أشهر من استضافة بطولة يورو 2024.

منتخب المانيا المانيا ناجلسمان لويس فان جال رودي فاولر

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