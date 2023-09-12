بعد إقالته.. 48% نسبة فوز منتخب ألمانيا تحت قيادة "فليك"

تسبب الأداء المقلق للماكينات في خوف الجمهور على مستقبل منتخب ألمانيا بالاستحقاقات المقبلة، وأولها بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها برلين في عام 2024، ما تسبب في اتخاذ اتحاد كرة القدم الألماني قرارا بإقالة هانسي فليك من تدريب المنتخب.

ليست الهزيمة الكبيرة التي تلقاها منتخب ألمانيا في مباراة اليابان الودية التي انتهت بنتيجة (1 – 4) هي السبب الرئيسي، لأن مثل هذه النوعية من القرارات لا تُتخد إلا بعد دراسة شاملة ووافية ومتأنية جدا، بدليل أن “فليك” هو المدير الفني الـ11 فقط لألمانيا في تاريخها.

ألمانيا 6 مباريات (ودية وفوز وحيد)

وبشكل عام حقق منتخب ألمانيا رقما سلبيا في اللقاءات الـ6 الودية الأخيرة، حيث لم يفز إلا في لقاء منتخب بيرو بنتيجة (2/0)، وتعادل مع منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أهداف لكل منتخب، بينما هُزم في 4 مباريات (بلجيكا بنتيجة 2 – 3، وبولندا بنتيجة هدف دون رد، وكولومبيا بنتيجة هدفين دون مقابل، وأخيرا اليابان).

أما على مستوى الاستحقاقات الرسمية الأهم والمحك الرئيسي، فلم تكن النتائج هي الأفضل إذ لم ينجح “فليك” في قيادة ألمانيا فنيا في أي استحقاق، حيث خرج المنتخب مبكرا من دور المجموعات.

دوري الأمم الأوروبية

أما في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 – 2023، لم تتمكن الماكينات من تجاوز دور المجموعات، واحتلت المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، جمعتها من انتصار يتيم تحقق على منتخب إيطاليا بنتيجة (5 – 2) في الجولة الرابعة، و4 تعادلات كلها كانت إيجابية منها تعادلان مع منتخب إنجلترا بنتيجتي هدف لكل منهما، و3 أهداف لمثلها في الجولتين الثانية، والسادسة على الترتيب، وتعادل وحيد مع كل من إيطاليا، ومنتخب المجر بنفس النتيجة هدف لمثله في الجولتين الأولى، والثالثة على الترتيب، وهزيمة وحيدة على يد المجر بنتيجة هدف دون رد في الجولة الخامسة.

كأس العالم 2022

وفي نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، عجزت الماكينات الألمانية عن تخطي دور المجموعات، وتواجدت في الترتيب الثالث بالمجموعة الخامسة بـ4 نقاط فقط، حصدتها من فوز واحد على منتخب كوستاريكا بنتيجة (4 – 2) في الجولة الثالثة، وتعادل واحد بنتيجة هدف لكل منتخب في مباراة إسبانيا بالجولة الثانية، وخسارة واحدة أمام اليابان بنتيجة (1 – 2) في الجولة الأولى.

ألمانيا والتأهل إلى كأس العالم

أما على مستوى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، تصدر منتخب ألمانيا مجموعته العاشرة في تصفيات قارة أوروبا، وبالنسبة للجمهور الألماني لا يعد هذا التأهل إنجازا لأنه من الطبيعي تواجد الماكينات في كأس العالم.

وتسلم “فليك” المسئولية الفنية للمنتخب الألماني محتلا المركز الثالث برصيد 6 نقاط جمعها في 3 جولات إذ فاز في أول جولتين على منتخبي أيسلندا ورومانيا، وتلقى هزيمة بالجولة الثالثة أمام منتخب مقدونيا الشمالية.

وفي الجولات الـ7 الأخيرة تحت قيادة “فليك” لم تفقد ألمانيا أي نقاط، حيث تغلبت على منتخبات (ليشتنشتاين وأرمينيا مرتين) وكل من أيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية مرة واحدة.

ألمانيا مع “فليك” لم تفز سوى في 48 % من المباريات

وفي المجمل لعبت ألمانيا بقيادة فنية من فليك 25 مباراة رسمية وودية وفاز في 12 مباراة بنسبة 48 %، وهي نسبة قليلة إلى حد ما، وتعادل في 7 مباريات، وانهزم في 6 مباريات.

فليك الثاني في عدد المباريات

وتحمل “فليك” المسئولية الفنية لألمانيا لمدة عامين، وتلك الفترة تقارب فترات تدريب كل من “إريش ريبيك، ويورجان كلينسمان” لمنتخب ألمانيا، ويعد “فليك” الثاني في قائمة “الأقل قيادة لمنتخب ألمانيا” بـ25 مباراة بعد “ريبيك”.