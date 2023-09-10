رودى فولر يلمح لإمكانية رحيل هانز فليك عن تدريب منتخب ألمانيا

علق رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، على اقتراحات مفادها أن فترة هانسي فليك كمدرب لألمانيا قد تنتهي.

تصريحات فولر، جاءت عقب الخسارة المذلة التي تلقاها المنتخب الألماني أمام اليابان، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الدولية التي جمعت الفريقين يوم أمس السبت، على ملعب (فولكسفاجن أرينا).

بعد الهزيمة أمام اليابان، رفض رودي فولر ضمان بقاء هانسي فليك في منصبه، بعد مباراة الثلاثاء الودية ضد فرنسا.

مصير فليك

وردًا على سؤال عما إذا كان فليك سيبقى مدربًا لألمانيا، قال فولر في مقابلة تليفزيونية بعد المباراة: "يجب أن نجمع أنفسنا أولًا. غدًا سنجري بعض التدريبات، ثم سنلعب مع فرنسا، بعد ذلك، يجب أن نقوم ببعض البحث الذاتي والتفكير في الطريق للمضي قدمًا".

وأضاف: "ما زلنا جميعًا في حالة صدمة. كانت الأجواء رائعة، وكان المشجعون إلى جانبنا. لقد دعمونا حتى أصبحت النتيجة 1-1 ثم ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وتابع فولر: "لقد كان الأمر محرجًا، لكننا نستحق هزيمة كهذه مؤلمة".

واختتم النجم السابق للمنتخب الألماني تصريحاته "لقد تحدثت مع فليك، الذي كان متألمًا من النتيجة، وأشعر بالأسف من أجله".

وكان هانز فليك، قد تولى مهمة تدريب المنتخب الألماني، منذ يوليو عام 2021، حيث قاد "المانشافات" خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت خروج الفريق من دور المجموعات للبطولة للنسخة الثانية على التوالي.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها منتخب ألمانيا أمام اليابان، بعد أن حقق منتخب "الساموري" الفوز على الألمان، بنتيجة 3-2 في دور المجموعات لمونديال 2022.