ألمانيا تواصل نتائجها المتواضعة وتسقط أمام اليابان برباعية وديًا

واصل منتخب ألمانيا نتائجه المخيبة للآمال، وسقط على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء السبت، استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أوروبا صيف العام المقبل في ألمانيا.

وخسر منتخب ألمانيا للمرة الرابعة من ست مباريات خاضها الفريق في عام 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، ليتسبب ذلك في الكثير من الشكوك حول مصير المدير الفني للمنتخب هانسي فليك، والذي خرج مع الفريق من الدور الأول في بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

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منتخب اليابان يكرر الفوز على الألمان

وكان منتخب اليابان قد فاز من قبل على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في منافسات كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث كانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.

وتقدم منتخب اليابان في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 22 سجل أوياسي أويدا الهدف الثاني للمنتخب الياباني.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان، واصل "الساموراي" تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أوتاناكا الهدف الرابع.



ناجلسمان يترقب

يترقب يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق، الموقف جيدًا حيث صار مرشحا بقوة لخلافة فليك الذي بات من المؤكد الإعلان عن إقالته عقب مباراة فرنسا الودية.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع فرنسا وديًا يوم الثلاثاء المقبل في مدينة دورتموند.

وقد لا ينتظر الاتحاد الألماني حتى مباراة الثلاثاء، ويعلن عن إقالة فليك بعد النتائج المخيبة للماكينات الألمانية سواء في المباريات الرسمية أو حتى الودية.