تواجد جوندوجان واستبعاد فيرنر.. قائمة منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولية بسبتمبر

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة اللاعبين المُشاركة في معسكر شهر سبتمبر خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض معكسره في شهر سبتمبر، حيث سيخوض مباراتين وديتين أمام فرنسا واليابان، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

قائمة منتخب ألمانيا لمباراتي فرنسا واليابان الوديتين

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا لمباراتي فرنسا واليابان الوديتين، خلال معسكر الفريق في شهر سبتمبر المقبل، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أوليفر بومان - مارك أندريه تير شتيجن - كيفن تراب.

خط الدفاع: روبن جوسينس - بينجامين هنريكس - أنطونيو روديجر - نيكلاس زوله - نيكو شولتربيك - جوناثان تاه.

خط وسط الملعب: إيمري كان - جوشوا كيميتش - فيليكس نيمشيا - ماليك تياو - باسكال جروس - إلكاي جوندوجان - جوناس هوفمان.

في خط الهجوم: جوليان براندت - نيكلاس فولكروج - سيرجي جنابري - كاي هافيرتز - جمال موسيالا - ليروي ساني - كيفن شاد - فلوريان فريتز.

استبعاد فيرنر وجورتسيكا واستدعاء باسكال جروس إلى منتخب ألمانيا

وشهدت قائمة منتخب ألمانيا، استبعاد تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، كذلك استبعاد ليون جورتسيكا، لاعب الوسط بايرن ميونخ، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.

بينما تم استدعاء إلى منتخب ألمانيا، باسكال جروس، لاعب وسط برايتون، للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

موعد مباراتي منتخب ألمانيا أمام فرنسا واليابان الوديتين

ومن المقرر أن يخوض منتخب ألمانيا مباراته الودية الأولى أمام اليابان، في "فولفسبورج"، وذلك يوم السبت 9 سبتمبر المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ثم سيلتقي منتخب ألمانيا بنظيره الفرنسي وديًا، في "دورتموند"، وذلك يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.