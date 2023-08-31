الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من روميلو لوكاكو بعد الانضمام إلى روما الإيطالى

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

تحدث النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم حديثًا إلى صفوف روما الإيطالي، عن خطوته الجديدة في مسيرته الكروية.

وكان نادي روما الإيطالي قد أعلن، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع روميلو لوكاكو، على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، وذلك لمدة موسم واحد فقط، حتى نهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أول تعليق من لوكاكو بعد الانضمام إلى صفوف روما

ونشر الموقع الرسمي لنادي روما الإيطالي تصريحات لوكاكو، قائلًا: "سعيد للغاية باتخاذ هذه الخطوة، لقد كان ترحيب النادي بي مذهلًا".

وتابع: "هذا الاستقبال المميز حفزني وأسعدني للغاية، وكذلك دعم الجماهير الكبير".

وأكد: "أرغب في تقديم أفضل ما لدي للمساهمة في نجاح الفريق وتحقيق المزيد من الانتصارات والتتويج بأكبر قدر ممكن من الألقاب".

وأضاف: عندما وطأت قدماي الملعب "الأولمبي" كمنافس، شعرت بدفء مشجعي الفريق.

وواصل: "أما الآن، أنا سعيد بأنني أصبحت جزءًا منهم الآن".

واختتم لوكاكو تصريحاته، قائلًا: "لقد أذهلني طموح هذا النادي، علينا العمل بجد للفوز بالمباريات، متحمس للمشاركة والبداية مع الفريق ومع زملائي".

ماذا قدم روميلو لوكاكو في مسيرته الكروية؟

ولعب لوكاكو الموسم الماضي ضمن صفوف فريق إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، وشارك في 37 مباراة بقميص النيراتزوري، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وإجمالًا، شارك روميلو لوكاكو في  589 مباراة خلال مسيرته الكروية، سجل خلالها 280 هدفًا، وقدم 93 تمريرة حاسمة.

 

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روما الإيطالي يُعلن التعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة

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موعد مباراة روما المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق روما الإيطالي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ميلان، في قمة نارية على ملعب "الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي، غدًا الجمعة، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لوكاكو روما روميلو لوكاكو تشيلسى الدورى الايطالى

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