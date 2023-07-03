بطولة العالم لكرة اليد للشباب.. ألمانيا تحقق لقبها الثالث وتتأكد عقدة المجر بالنهائيات

في الوقت الذي لم يخسر فيه منتخب ألمانيا في المباريات النهائية في بطولة العالم لكرة اليد للشباب سوى مباراة من أصل مباريات أربع نهائية لعبها، فإن منتخب المجر لم ينجح في الفوز بأي مباراة نهائية من المباراتين النهائيتين اللاتي وصل إليهما.

ألمانيا تحقق لقبها الثالث

وكانت ألمانيا قد فازت على المجر بنتيجة 30 – 23 في المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة اليد للشباب 2023 في ألمانيا واليونان.

وبذلك تحقق ألمانيا لقبها الثالث في تاريخها لتعادل ألقاب كل من منتخبات الدنمارك، والسويد، وصربيا، وتأتي المنتخبات الأربعة هذه خلف منتخب الاتحاد السوفييتي صاحب الرقم القياسي بألقاب خمسة.

أول لقبان لألمانيا

وكانت ألمانيا قد حصلت على أول ألقابها في بطولة العالم 2009 في مصر بتغلبها على منتخب الدنمارك 32 – 24 في المباراة النهائية.

أما اللقب الثاني فقد حصدته في بطولة العالم 2011 في اليونان حين فازت على الدنمارك بنتيجة 27 – 18 في المباراة النهائية.

اللقب الوحيد الذي خسرته ألمانيا

على حين اللقب الوحيد الذي خسرته ألمانيا كان في بطولة العالم 2007 في مقدونيا الشمالية حين انهزمت على يد منتخب السويد بنتيجة 29 – 31 في المباراة النهائية.

مشوار ألمانيا حتى النهائي

وفي البطولة المنتهية في الدور التمهيدي تصدرت ألمانيا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 6 نقاط جمعتها من انتصارات ثلاثة متتالية على منتخبات ليبيا، وتونس، والجزائر على الترتيب.

وسجلت في المباريات الثلاث 114 هدفا على حين استقبلت شباكها 67 هدفا.

وفي الدور الرئيسي احتلت أيضا مقدمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 6 نقاط من انتصارين على منتخبي فرنسا، وكرواتيا على الترتيب.

وأحرزت في اللقائين 61 هدفا بينما تلقت شباكه 58 هدفا.

وفي دور الثمانية أخرجت الدنمارك بفوزها عليها بنتيجة 31 – 26.

وفي دور قبل النهائي أقصت صربيا بعد أن تغلبت عليها بنتيجة 40 – 30.

المجر وخسارة اللقب الأول

على الجانب الآخر فقدت المجر أولى ألقابها في بطولة العالم في نسختها الأولى في عام 1977 في السويد، وحينها انهزمت على يد منتخب الاتحاد السوفييتي بنتيجة 10 – 24 في المباراة النهائية.

كيف وصلت المجر إلى النهائي؟

وفي البطولة التي انقضت في الدور التمهيدي اعتلت صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 6 نقاط من انتصارت ثلاثة على منتخبات الأرجنتين، والنرويج، والدنمارك على الترتيب.

وسجلت في المباراتين 94 هدفا على حين اهتزت شباكها بـ 72 هدفا.

وفي الدور الرئيسي تصدرت المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة أيضا 6 نقاط بعد أن فازت على منتخبي البحرين، والسويد على الترتيب.

وأحرزت 56 هدفا بينما استقبلت شباكها 47 هدفا.

وفي دور ربع النهائي أطاحت بـ منتخب كرواتيا بعد أن تغلبت عليه بنتيجة 28 – 23.

وفي دور الأربعة أخرجت منتخب آيسلندا بفوزها عليه بنتيجة 37 – 30.

بالرغم من خسارة المجر إلا أنها قدمت البطولة الأفضل لها منذ بطولة العالم 1977.

أكدت ألمانيا أنها لا تفرط في احراز اللقب بسهولة حين تصل إلى المباراة النهائية بينما تأكدت عقدة المجر في المباراة النهائية.

حصل لاعبو ثلاثة من ألمانيا على 3 جوائز، وهي جائزة أفضل حارس مرمى ديفيد سباث، وأفضل لاعب محور جوستوس فيشر، واللاعب الأفضل في البطولة بشكل عام نيلز ليتشتلين بينما حصد لاعب المجر زوران إليتش على جائزة أفضل ظهير أيمن.