منتخب فرنسا يهزم اليونان بصعوبة فى تصفيات يورو 2024

حقق منتخب فرنسا انتصارًا صعبًا على ضيفه اليوناني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستُقام العام المقبل في ألمانيا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بركلة جزاء، تصدى لها حارس اليونان أولًا، لكن تقنية الفيديو أثبتت اقتحام لاعبي بلاد الإغريق لمنطقة الجزاء، ليُعاد تنفيذها ويتم إسكان الكرة بنجاح في الشباك، ليهدي بلاده نقاط الانتصار.

ولعب منتخب اليونان المباراة منقوص العدد بعد تحصل لاعبه مافروبانوس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 بعد عركلته لـ راندال كولو مواني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا لـ 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد اليونان عند 6 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل منتخب فرنسا أمام اليونان في تصفيات يورو 2024

أما عن تشكيل منتخب فرنسا أمام اليونان في تصفيات يورو 2024، فضم كلًا من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كينجسلي كومان - كيليان مبابي - راندال كولو مواني.