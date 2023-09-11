كشف الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، موقفه من تدريب منتخب بلاده ألمانيا، خلفًا لمواطنه هانزي فليك، الذي أقيل من منصبه.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن، خلال الساعات القليلة الماضية، إقالة هانزي فليك من منصبه كمدير فني للمنتخب؛ وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها مع المانشافت حتى الآن.

رانجنيك يكشف موقفه من تدريب منتخب ألمانيا خلفًا لـ هانزي فليك

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تصريحات رانجنيك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السويد، قائلًا: "تدريب ألمانيا؟ لا لست متاحًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "حاليًا أنا مديرًا فنيًا لمنتخب النمسا، ذلك كان قراري منذ 14 شهرًا، وملتزم بعقدي معهم".

وتابع: "أصب كامل تركيزي معهم في الوقت الحالي، وإعداد الفريق للتأهل إلى كأس أمم أوروبا، وتقديم مستوى جيد هناك".

واختتم رانجنيك تصريحاته، قائلًا: "لست مُهتمًا بما يُثار غير ذلك في الوقت الحالي".

موعد مباراة منتخب النمسا المقبلة في تصفيات أمم أوروبا 2024

ويستعد منتخب النمسا لمواجهة نظيره منتخب السويد، غدًا الثلاثاء، ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب النمسا ضد السويد في تصفيات يورو 2024، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تفاصيل إقالة هانزي فليك من تدريب منتخب ألمانيا

وأُقيل هانزي فليك من منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا، بعد الخسارة أمام اليابان وديًا بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فولكس فيجن" في مدينة "فولفسبورج".

ومن المقرر أن يتولى الثلاثي رودي فاولر، ساندرو فاجنر وهانز وولف منتخب ألمانيا بشكل مؤقت أمام فرنسا وديًا، قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره الفرنسي وديًا، غدًا الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.