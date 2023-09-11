أنسو فاتى: أتمنى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا مع برايتون

كشف النجم الإسباني أنسو فاتي، المنضم حديثًا إلى صفوف برايتون الإنجليزي، عن طموحاته مع ناديه الجديد في الموسم الجاري 2023/2024.

وكان أنسو فاتي قد انضم إلى صفوف برايتون في ختام الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة.

أنسو فاتي يتحدث عن طموحاته مع برايتون في الموسم الجاري

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات أنسو فاتي، قائلًا: "أريد أن أحظى بموسم رائع مع برايتون حقًا".

وأضاف: "سأقاتل من أجل الفريق، وأتمنى المساهمة في تحقيق المزيد من الانتصارات".

وتابع: "أتمنى قيادة برايتون نحو التأهل إلى البطولات الأوروبية مجددًا، وتكرار سيناريو الموسم الماضي".

واختتم فاتي تصريحاته، قائلًا: "إذا نجحنا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فسيكون ذلك أفضل لنا جميعًا في نهاية الموسم".

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-، أن أنسو فاتي سيعود إلى إسبانيا مجددًا بعد نهاية الموسم الجاري 2023/2024، مُشيرًا إلى أن عقده مع برايتون لا يتضمن شرط أحقية الشراء من برشلونة.

موعد مباراة برايتون المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق برايتون لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل الموافق 16 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برايتون حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط.