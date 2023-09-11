أنتونى موديست يصل القاهرة استعدادًا للانضمام إلى الأهلى (صور)

يصل النجم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، إلى مطار القاهرة، اليوم الإثنين، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وانتهى العقد الحالي لـ موديست رفقة بروسيا دورتموند في صيف 2023 المنصرم، ليُصبح لاعبًا حرًا في الوقت الحالي، ويقترب من الانضمام إلى صفوف الأهلي.

أنتوني موديست يصل إلى القاهرة استعدادًا للانضمام إلى الأهلي

ومن المنتظر أن يصل أنتوني موديست إلى مطار القاهرة، بعد قليل من صباح اليوم الإثنين، قادمًا من سويسرا، بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

ونشر موديست صورًا له عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو متواجد في المطار قادمًا إلى القاهرة، استعدادًا لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أنتوني موديست سيوّقع على عقود الانضمام إلى الأهلي لمدة موسمين، على أن يتم تفعيل الموسم الثاني بناءً على نسبة مشاركاته في الموسم الأول، وكذلك عدد الأهداف التي سيسجلها مع الفريق.

وأشارت التقارير الواردة من فرنسا إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قيمته مليون و750 ألف دولار في الموسم الواحد.

موقف موديست من المشاركة في مباراة كأس السوبر الإفريقي

وكانت بعض المصادر داخل نادي الأهلي قد أشارت في وقت سابق إلى احتمالية مشاركة موديست في مباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن ذلك بشرط قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية، وذلك قبل نهاية يوم 13 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مدينة "الطائف" بالسعودية.

ووفقًا للوائح "كاف"، فإن موديست سيكون بمقدوره المشاركة مع الأهلي، في حال تأهله إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

وسيكون أنتوني موديست، صاحب الـ35 عامًا، خامس أجانب فريق الأهلي، إلى جانب كل من التونسي علي معلول، المالي أليو ديانج، الجنوب إفريقي بيرسي تاو، المغربي رضا سليم.